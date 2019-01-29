В Перми установят границы самого крупного в городах-миллионниках лесопаркового «зеленого пояса»

12:19 | 1.02.2019

В четверг, 31 января, на заседании правительства Пермского края рассмотрели вопрос создания и установления границ лесопаркового «зеленого пояса» Перми. Как отметил губернатор Прикамья Максим Решетников, границы «зеленого пояса» в краевой столице должны быть установлены в соответствии с требованиями федерального законодательства.



«Для края и для города это очень важно. Мы промышленный центр, поэтому иметь вокруг города нормальный рекреационный пояс для нас крайне важно. И важна юридическая защита этого «пояса», чтобы он таким и оставался и после нас. Поэтому наша цель – сохранить и поддержать окружающую среду, улучшить экологический фон», – обозначил губернатор.



В лесопарковый зеленый пояс Перми вошли наиболее ценные с точки зрения охраны природы объекты: Черняевский лес, Закамский бор, Мотовилихинский пруд, зеленые насаждения в долинах малых рек Гайвы, Ласьвы, Мулянки, Ивы, Язовой и другие. Площадь территории лесопаркового пояса почти 37 тысяч гектаров – это один из самых крупных «зеленых поясов» в городах-миллионниках. Полномочиями по установлению на местности границ «зеленого щита» было наделено минприроды Прикамья.



«Стоит отметить, что в лесопарковый пояс не входят жилые и промышленные застройки, – пояснил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко. – В случае выявления на территории лесопаркового зеленого пояса незарегистрированных земельных участков, предоставленных ранее под застройку, они будут исключены из границ лесопаркового зеленого пояса».



Лесопарковый зеленый пояс доступен для свободного посещения граждан, также на территории пояса возможно проведение спортивных и культурных мероприятий, экскурсий. При этом на территории лесопаркового пояса есть свои ограничения.



В первую очередь, здесь запрещено строительство промышленных и жилых объектов, в том числе дачных участков. Кроме этого, гражданам, посещающим территорию «зеленого щита», запрещается разводить костры вне разрешенных мест и организовывать свалки.



По словам депутата Законодательного собрания Прикамья, члена регионального отделения Общественного народного фронта (ОНФ) Дарьи Эйсфельд, Пермский край стал одним из немногих субъектов, разработавшим собственную нормативную базу по «зеленому поясу». Это было сделано по инициативе ОНФ и в тесном сотрудничестве с краевыми и городскими властями, правоохранительными органами и представителями общественности. «В нашем регионе была проделана уникальная работа, к которой подключились законодательные и исполнительные органы власти, общественники, научное сообщество. Мы кропотливо подошли к каждому нюансу, связанному с аспектами природопользования. В результате общих усилий был сформирован крупнейший лесопарковый пояс, цель которого – выполнять функцию «зеленого щита» города», – рассказала Дарья Эйсфельд.