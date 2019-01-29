Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


 

12:19 | 1.02.2019

В Перми установят границы самого крупного в городах-миллионниках лесопаркового «зеленого пояса»

В четверг, 31 января, на заседании правительства Пермского края рассмотрели вопрос создания и установления границ лесопаркового «зеленого пояса» Перми. Как отметил губернатор Прикамья Максим Решетников, границы «зеленого пояса» в краевой столице должны быть установлены в соответствии с требованиями федерального законодательства.

«Для края и для города это очень важно. Мы промышленный центр, поэтому иметь вокруг города нормальный рекреационный пояс для нас крайне важно. И важна юридическая защита этого «пояса», чтобы он таким и оставался и после нас. Поэтому наша цель – сохранить и поддержать окружающую среду, улучшить экологический фон», – обозначил губернатор.

В лесопарковый зеленый пояс Перми вошли наиболее ценные с точки зрения охраны природы объекты: Черняевский лес, Закамский бор, Мотовилихинский пруд, зеленые насаждения в долинах малых рек Гайвы, Ласьвы, Мулянки, Ивы, Язовой и другие. Площадь территории лесопаркового пояса почти 37 тысяч гектаров – это один из самых крупных «зеленых поясов» в городах-миллионниках. Полномочиями по установлению на местности границ «зеленого щита» было наделено минприроды Прикамья.

«Стоит отметить, что в лесопарковый пояс не входят жилые и промышленные застройки, – пояснил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко. – В случае выявления на территории лесопаркового зеленого пояса незарегистрированных земельных участков, предоставленных ранее под застройку, они будут исключены из границ лесопаркового зеленого пояса».

Лесопарковый зеленый пояс доступен для свободного посещения граждан, также на территории пояса возможно проведение спортивных и культурных мероприятий, экскурсий. При этом на территории лесопаркового пояса есть свои ограничения.

В первую очередь, здесь запрещено строительство промышленных и жилых объектов, в том числе дачных участков. Кроме этого, гражданам, посещающим территорию «зеленого щита», запрещается разводить костры вне разрешенных мест и организовывать свалки.

По словам депутата Законодательного собрания Прикамья, члена регионального отделения Общественного народного фронта (ОНФ) Дарьи Эйсфельд, Пермский край стал одним из немногих субъектов, разработавшим собственную нормативную базу по «зеленому поясу». Это было сделано по инициативе ОНФ и в тесном сотрудничестве с краевыми и городскими властями, правоохранительными органами и представителями общественности. «В нашем регионе была проделана уникальная работа, к которой подключились законодательные и исполнительные органы власти, общественники, научное сообщество. Мы кропотливо подошли к каждому нюансу, связанному с аспектами природопользования. В результате общих усилий был сформирован крупнейший лесопарковый пояс, цель которого – выполнять функцию «зеленого щита» города», – рассказала Дарья Эйсфельд.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:33 | 1.02.2019
Пермские энергетики «ЭнергосбыТ Плюс» провели первый в 2019 году рейд по взысканию долгов за тепло

12:26 | 1.02.2019
Пермяки смогут следить за состоянием региональных дорог через интернет

12:19 | 1.02.2019
В Перми установят границы самого крупного в городах-миллионниках лесопаркового «зеленого пояса»

12:14 | 1.02.2019
Более 10 600 будущих первоклассников были зарегистрированы в Екатеринбурге за ночь

12:08 | 1.02.2019
Пермякам простят неоплаченную парковку

12:02 | 1.02.2019
Снегопады в Перми сменятся похолоданием

11:56 | 1.02.2019
Более 400 тонн овощей привезли в Екатеринбург из Средней Азии

11:33 | 1.02.2019
За 2018 год более 1000 детей-сирот получили квартиры на Среднем Урале

11:30 | 1.02.2019
Директор зауральского лицея пойдет под суд сразу по трем коррупционным статьям

11:08 | 1.02.2019
В Красноуральске будут судить водителя за попытку дать взятку начальнику ГИБДД

11:07 | 1.02.2019
Шумков и глава Росавтодора Андрей Костюк проведут совещание в Кургане

10:29 | 1.02.2019
В ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге произошел пожар, в тушении участвовало 80 человек

10:28 | 1.02.2019
В пермский Центр занятости уже обратились 74 сотрудника завода «Ремпутьмаш»

09:35 | 1.02.2019
В коттедже председателя думы Сысерти Александра Карамышева проходят обыски с участием спецназа ФСБ

31.01.2019

21:18 | 31.01.2019
Родственники туристки погибшей в горах написали заявление на МЧС

20:54 | 31.01.2019
В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 7-месячного малыша

19:38 | 31.01.2019
Под Екатеринбургом пьяный сотрудник ГИБДД насмерть сбил мужчину

19:18 | 31.01.2019
Глава района Курганской области, где на пожарах погибли дети, ушел в отставку

19:16 | 31.01.2019
Восемь детей-сирот из Свердловской области получили квартиры

19:05 | 31.01.2019
Ольга Глацких заявила, что после фразы «государство не просило вас рожать» ее поддержал Владимир Путин

18:54 | 31.01.2019
Зауральские единороссы переизбрали Евгения Кафеева секретарем регионального отделения партии

18:46 | 31.01.2019
Екатеринбургским школьникам могут запретить ходить на уроки без прививок от кори

18:43 | 31.01.2019
В Березниках 376 семей въедут в новые квартиры в ЖК «Любимов»

18:40 | 31.01.2019
Свердловские силовики пришли в ГУП «Газовые сети» с недружественным визитом: в предприятии идет выемка документов

18:17 | 31.01.2019
В ночь на 1 февраля в Екатеринбурге начнётся запись детей в первый класс

18:13 | 31.01.2019
На Чусовском мосту вводится временное ограничение движения транспорта

17:59 | 31.01.2019
Екатеринбургский ледовый городок посетили 600 тысяч человек

17:47 | 31.01.2019
В Почетном консульстве Армении поблагодарили земляка, спасшего из огня трех детей в Екатеринбурге

17:36 | 31.01.2019
Прокуратура Свердловской области усмотрела нарушения в сделке по продаже кинотеатра «Темп» администрацией Екатеринбурга

17:33 | 31.01.2019
Взрывных устройств в Прикамье не обнаружено

17:22 | 31.01.2019
В Перми состоялись торги на право размещения рекламных конструкций

17:22 | 31.01.2019
В Екатеринбурге проходит третий этап кубка России по сноуборду

16:55 | 31.01.2019
Уральские ученые получат губернаторские премии в 20 номинациях

16:31 | 31.01.2019
Пермский край стал третьим по числу доноров костного мозга в России

16:29 | 31.01.2019
Челябинский депутат организовал для инвалида бесплатную операцию

16:28 | 31.01.2019
Депутат Госдумы организовал обсуждение реформы скорой помощи в Копейске





Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 


 