Пермякам простят неоплаченную парковку

12:08 | 1.02.2019

1 февраля в краевой столице не будут штрафовать за неоплаченную парковку в связи с погодными условиями. Напомним, в Перми введен режим повышенной готовности из-за осадков.



Глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил в Instagram: «В связи со сложными погодными условиями 1 февраля водители, не оплатившие платную парковку, не будут привлекаться к административной ответственности».