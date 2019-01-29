Снегопады в Перми сменятся похолоданием

12:02 | 1.02.2019

Сейчас в столице Прикамья -5 градусов, пасмурно. Сегодня, 1 февраля, в Перми ожидается снег, днем – около -6°C, ночью – до -8°C.



Снег продолжится и завтра. Днем будет около -6°C, ночью – до -16°C. В воскресенье, 3 февраля, днем будет около -14°C, ночью – до -26°C. Морозно будет в понедельник – днем около -23°C, ночью похолодает до -30°C.