В Березниках 376 семей въедут в новые квартиры в ЖК «Любимов»

18:43 | 31.01.2019

В городе Березники началось заселение еще одного дома жилого комплекса «Любимов», который возводится в правобережной части города для граждан, чьи дома признаны непригодными для жилья из-за техногенной аварии. В 18-этажный дом по ул. Дощеникова, 7 площадью 16,6 тысячи кв. м переедут 376 семей. 31 января в торжественной обстановке первые ключи от квартир получили 3 семьи.



По словам первого заместителя председателя правительства – министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина, для создания комфортных условий жизни новоселов существенное внимание уделяется инфраструктуре нового микрорайона.



«Строятся не только дома, но и другая инфраструктура: дороги, необходимые газовые подстанции, канализация. Особое внимание уделяется и социальной инфраструктуре: уже введен новый детский сад, строится новая школа, модернизируется поликлиника в городе Березники, также на территории микрорайона будет организован участковый пункт полиции», – подчеркнул Михаил Сюткин.



И.о. руководителя АО «Корпорация развития Пермского края» Павел Жиделев в свою очередь отметил, что все недочеты, на которые жильцы обратят внимание в ходе осмотра квартир, будут устранены в течение недели.



«Всем будущим жителям направлено уведомление, они приглашаются на осмотр квартир, – рассказал Павел Жиделев. – В ходе осмотра будет составлен акт приема-передачи, в котором фиксируются замечания, проблемы, если они есть. Допустим, что-то подкрасить или подкрутить нужно. Этот акт попадает в «Корпорацию», и мы с подрядчиками в течение недели их отрабатываем».



Отметим, в микрорайоне «Любимов» уже построено 11 многоквартирных домов. На сегодня новоселье в новостройках отметили порядка 4 тысяч человек. Предполагается, что в общей сложности до 2021 года в ЖК «Любимов» будут возведены дома на 6 тысяч новых квартир, куда смогут переехать более 14 тысяч человек.