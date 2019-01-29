На Чусовском мосту вводится временное ограничение движения транспорта

18:13 | 31.01.2019

С 00.00 1 февраля 2019 года по 31 декабря 2020 года включительно вводятся временные ограничения в движении транспортных средств на Чусовском мосту.



Для бережной эксплуатации моста будут установлены минимальная дистанция между транспортными средствами – 20 метров, а также снижен максимальный допустимый вес транспортных средств с 44 тонн до 40 тонн. При этом предельно допустимая нагрузка на ось составит 9 тонн — для транспортных средств с одиночной осью, 6 тонн на ось — для двухосной группы транспортных средств, 7 тонн на ось — для трехосной группы и сближенных осей. Транспортные средства, не соответствующие этим требованиям, должны получить разрешение на проезд, при этом обеспечить распределение нагрузки на оси, чтобы она не превышала установленный предел.



Кроме того, для всех видов транспорта будет введено ограничение скорости движения. С 1 февраля максимальная скорость движения по мосту будет составлять 40 км/ч.



Чтобы напомнить о временном ограничении движения по Чусовскому мосту, на нем будут установлены соответствующие дорожные знаки. Ранее установленные дорожные знаки будут демонтированы.



Контролировать безопасность дорожного движения на мосту будут сотрудники подразделений ГИБДД.



В весенний период 2019 года на Чусовском мосту начнутся ремонтные работы. В это время на мосту будет организовано реверсивное движение.



Напомним, ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов Чусовского моста. Действовать ограничение будет с 1 февраля 2019 года по 31 декабря 2020 года включительно. После завершения строительства моста-дублера движение транспортных средств будет переведено на новый мост, а существующий будет закрыт на капитальный ремонт.