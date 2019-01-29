Взрывных устройств в Прикамье не обнаружено

17:33 | 31.01.2019

Как сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края 31 января правоохранительные органы и органы власти Прикамья провели в Березниках, Добрянке, Перми проверку поступивших анонимных сообщений о фактах возможного минирования, аналогичных поступившим 29 января.



Взрывные устройства не обнаружены, пострадавших нет. Ведутся мероприятия по установлению личностей злоумышленников. Минтербезопасности напоминает об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.