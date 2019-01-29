Пермь: новости дня
17:22 | 31.01.2019
В Перми состоялись торги на право размещения рекламных конструкций
Торги на право размещения рекламных конструкций состоялись 29 и 31 января, заявки поступили на 38 лотов, сообщили в департаменте имущественных отношений Перми. По некоторым лотам победители предложили свыше 200 тысяч. По 22 лотам аукционы не состоялись, так как на участие не поступило ни одной заявки. Такие лоты впоследствии будут выставлены повторно.
Напомним, лоты формируются по принципу «один лот – одна рекламная конструкция». Схема размещения предусматривает в Перми 916 мест для установки рекламных конструкций, при этом крупноформатная реклама вынесена за пределы города.
© «Вечерние Ведомости»
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