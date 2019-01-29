В Перми состоялись торги на право размещения рекламных конструкций

17:22 | 31.01.2019

На первый в этом году электронный аукцион администрация города выставила 60 лотов: сити-борды и рекламные щиты в Дзержинском, Свердловском и Индустриальном районах. С победителями аукциона заключат договор на 8 лет - не позднее 19 дней с даты размещения на электронной площадке протокола аукциона.



Торги на право размещения рекламных конструкций состоялись 29 и 31 января, заявки поступили на 38 лотов, сообщили в департаменте имущественных отношений Перми. По некоторым лотам победители предложили свыше 200 тысяч. По 22 лотам аукционы не состоялись, так как на участие не поступило ни одной заявки. Такие лоты впоследствии будут выставлены повторно.



Напомним, лоты формируются по принципу «один лот – одна рекламная конструкция». Схема размещения предусматривает в Перми 916 мест для установки рекламных конструкций, при этом крупноформатная реклама вынесена за пределы города.