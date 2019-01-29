Пермский край стал третьим по числу доноров костного мозга в России

16:31 | 31.01.2019

Почти 30 пермяков стали последним шансом на выздоровление для больных лейкозом по всей России. А в 2018 году еще 808 человек согласились поделиться лекарством от рака, вступив в Национальный регистр потенциальных доноров костного мозга. Так Пермский край стал одним из основных «поставщиков» доноров в стране, опередили прикамцев только жители Татарстана (2434 донора) и Москвы (1990 доноров). Всего в 2018 году Национальный регистр пополнился на 13,5 тысячи добровольцев.



В настоящее время из Пермского края в регистре состоят 3735 человек. 28 из них были «инициированы», то есть генетически подошли больным лейкозом пациентам и стали их последней надеждой на выздоровление.



«Существует понятие «генетического сообщества», которое означает, что найти донора в родном городе более вероятно, чем в другом, — поясняет координатор проекта «Донорство ума» в Перми Наташа Цветова. — В этом смысле Пермский край уникален, потому что у нас находятся доноры для всей России, это связано с историческим развитием территории. Сейчас каждый 130-й доброволец из Пермского края инициируется. Чем больше будет таких добровольцев, тем большее количество людей врачи смогут спасти от рака».



Еще в 2015 году фонд «Дедморозим» организовал сдачу крови на типирование в лабораториях «Медлабэкспресс», создав таким образом крупнейшую в России сеть из пунктов приема доноров. Также фонд регулярно проводит выездные донорские акции. Самая масштабная из них прошла в 2018 году в Губахе, тогда в регистр вступили 153 добровольца.



Чтобы стать потенциальным донором костного мозга в Пермском крае, достаточно прийти в любую лабораторию «Медлабэкспресс» и сдать 9 мл крови. Из Перми образцы крови отправляются в Казанский федеральный университет, где проходят HLA-типирование, его результаты и хранятся в регистре. Если ваши данные совпадут с данными заболевшего лейкозом, вам позвонят из регистра и предложат стать реальным донором. Процедура анонимна, добровольна и безвозмездна.



Узнать, как поделиться лекарством от рака, можно на сайте «Дедморозим» dedmorozim.ru/donoru или по телефону горячей линии 8 (342) 270 08 70.