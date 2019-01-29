В Перми задержан покушавшийся на кражу из банкомата

16:25 | 31.01.2019

Рано утром 31 января в пермскую полицию поступило сообщение: в помещении банка на проспекте Декабристов сработала система сигнализации, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.



Сотрудники Росгвардии и следственно-оперативная группа прибыли на место происшествия и обнаружили в помещении санки, нагруженные молотком, кувалдой и домкратом. Банкомат не был поврежден, а в стене напротив обнаружилась небольшая трещина.



Злоумышленника задержали по «горячим следам». Подозреваемый - житель Перми 1983 года рождения. Его арестовали, по факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.