59 конкурсантов стали победителями чемпионата «Ворлдскиллс» Пермского края

16:16 | 31.01.2019

В Пермском крае подвели итоги V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Всего призерами чемпионата стали 149 человек, 59 из которых заняли 1 место в своих компетенциях. Именно из них будет сформирована региональная сборная, которая пройдет через отборочные соревнования в 14 регионах страны, а потом отправится в мае в Казань на Национальный чемпионат «Молодые профессионалы».



Подведение итогов прошло в Культурно-деловом центре, где победителям вручили медали и дипломы, а также памятные подарки от спонсоров и партнеров.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников на встрече с директорами колледжей подчеркнул, что учреждения среднего профессионального образования — важный канал привлечения активной и квалифицированной молодежи: 7 из 10 студентов, приехавших учиться из других регионов, остаются работать в Пермском крае. При этом чемпионат «Ворлдскиллс» — важный инструмент для вовлечения молодежи на рабочие специальности.



Министр образования и науки Раиса Кассина в торжественной обстановке поздравила с окончанием соревнований участников, финалистов, экспертов и наставников. «Ваш профессионализм и трудовое мастерство – это то, что вы всегда сможете монетизировать, это ваш самый надежный личный капитал», – обратила внимание Раиса Кассина. Она отметила, что все больше ребят хотят связать свою жизнь с определенной специальностью, потому что видят перспективы, развитие. «Замечу, что именно люди со средним профессиональным образованием, а вовсе не «белые воротнички», составляют основу любой экономики и обеспечивают технологическое и промышленное развитие государства. И в Пермском крае спрос на таких специалистов будет только повышаться», — подытожила министр.



V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» проходил в течение трех дней. Участие в нем приняли почти 400 человек. Оценивали задания более 500 экспертов по 48 компетенциям. Отметим, в прошлом году на региональном чемпионате студенты соревновались по 39 компетенциям.



В этом году впервые на региональном чемпионате проводились соревнования по компетенции «Плотницкое дело. Навыки мудрых (50+)». Это новое направление чемпионатов по стандартам «Ворлдскиллс» для профессионалов старше 50 лет.



Пока участники чемпионата соревновались в своем мастерстве, гости чемпионата участвовали в мероприятиях деловой программы. Все желающие могли пройти мастер-классы, профессиональные пробы и многое другое. Общее количество участников деловой программы достигло более 1000 человек.



Полный список победителей и призеров можно найти на сайте министерства образования minobr.permkrai.ru.