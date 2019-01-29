Жителей Прикамья предупреждают о неблагоприятном прогнозе синоптиков

14:55 | 31.01.2019

Министерство транспорта Пермского края уже сообщало, что, по информации Гисметео, с 31 января по 2 февраля в Пермском крае ожидаются обильные снегопады, порывы ветра могут достигать 11 м/с.



Только на территории краевой столицы может выпасть до 10 мм осадков. В связи с этим коммунальные службы Прикамья приведены в состояние повышенной готовности.



Министерство транспорта Пермского края призывает участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок. В целях обеспечения безопасности и предотвращения дорожно-транспортных происшествий водителям необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также выдерживать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.