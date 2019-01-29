Пермский оркестр musicAeterna номинирован на оперный аналог «Оскара»

13:05 | 31.01.2019

Оркестр musicAeterna Пермского театра оперы и балета номинирован на престижную международную премии Opera Awards – оперного аналога «Оскара». Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии в Лондоне 29 апреля.



Оркестр musicAeterna номинирован на премию во второй раз. Конкуренцию ему в номинации «Оперный оркестр» в этом году составляют оркестры Оперы Лос-Анджелеса, Московского театра «Новая Опера», Королевского театра Дании, Королевского театра в Ковент-Гарден и Берлинской государственной оперы.



Премия вручается в 18 номинациях. Кроме того, в номинации «Дебютант» на премию выдвинут дирижер и музыкант Максим Емельянычев, ранее выступавший в составе оркестра musicAeterna и продолживший сотрудничество с театром в качестве дирижера. Полный список номинантов опубликован на официальном сайте премии http://www.operaawards.org/archive/2019/.



Напомним, в прошлом году лауреатом премии Opera Awards стал хор musicAeterna.