Пермякам рекомендуют временно пересесть на общественный транспорт

12:50 | 31.01.2019

С 31 января по 2 февраля в Перми может выпасть четверть месячной нормы снега. В городе будет работать около 380 единиц снегоочистительной техники.



Главное управление МЧС по Пермскому краю рекомендует гражданам учитывать погодные условия и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.



Звонки на единый номер вызова экстренных служб – 112 – принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.



Водителей просят по возможности избегать поездок в центр Перми, не парковать автомобили вдоль обочин, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, не оставлять машины на парковках на ночь. Чтобы не увеличивать трафик, рекомендуется воспользоваться в эти дни общественным транспортом.