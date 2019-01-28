В Прикамье пройдут громкие чтения

18:43 | 30.01.2019

Пятая ежегодная акция «Исцеление чтением» состоится 1 февраля. Библиотеки Перми и Прикамья поддержат акцию. Мероприятия будут приурочены к Всемирному дню чтения вслух. В этом году они посвящены 80-летию со дня выхода в свет книги Павла Бажова «Малахитовая шкатулка».



Организаторы приглашают всех желающих к участию в качестве чтецов или волонтеров.



Акция состоится и в Пермской краевой специальной библиотеке для слепых – чтения начнутся в 14.00. Здесь пройдет презентация «Малахитовой шкатулки», изданной библиотекой в специальных форматах, доступных для чтения слепыми и слабовидящими людьми, – рельефно-точечным и укрупненным шрифтом. Эта книга будет доступна для чтения не только в Перми, но и в шести филиалах библиотеки в Прикамье.