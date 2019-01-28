В территориальную схему обращения с ТКО включены 5 дополнительных полигонов

17:14 | 30.01.2019

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края скорректировало региональную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. В схему включены пять дополнительных полигонов с целью снижения нагрузки на уже существующие полигоны и оптимизации логистики вывоза мусора. Сейчас в Пермском крае действует 13 полигонов.



В числе основных изменений – включение в схему полигона в городе Чайковский. Годовой объем принимаемых отходов (бытового мусора) составит 44 тыс. тонн в год. Объект примет отходы Чайковского городского округа и Еловского района. Отходы Бардымского и Куединского районов примет новый полигон в Куеде.



«Мы кардинально пересмотрели систему распределения отходов на юге региона. В частности, полигон в Чернушке сможет «выдохнуть». По новой схеме на него повезут только «родные» отходы Чернушинского района. Это именно то, о чем мы ранее в конструктивном диалоге договаривались с жителями территории. Годовой объем отходов составляет 19 тыс. тонн», - отметил и. о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александр Шицын.



Напомним, в декабре 2018 года глава Прикамья Максим Решетников поручил профильному ведомству в течение первого квартала 2019 года внести корректировки в схему обращения с ТКО и разгрузить полигон в Чернушке в связи с большим количеством обращений от жителей города.



Также в новую схему включен полигон в городе Нытва, который будет принимать отходы Нытвенского района (сейчас их направляют в Краснокамск). Еще один новый полигон в деревне Ключики Пермского района примет отходы Осинского района (сейчас их принимает Чернушинский полигон). На полигон ЗАТО Звездный (также включен в схему) планируется свозить отходы с территории Звездного. Сейчас их направляют на полигон в деревню Софроны.



Общественное обсуждение проекта проводилось с 28 декабря 2018 года по 29 января 2019 года. За это время в министерство поступило 15 предложений по корректировке схемы от органов местного самоуправления, организаций, эксплуатирующих полигоны, и перевозчиков отходов.



Полный перечень замечаний и экспертных заключений об их целесообразности опубликован на сайте Региональной службы по тарифам Пермского края. В соответствии с требованием федерального законодательства, повторное общественное обсуждение проекта состоится в феврале 2019 года. ПКГУП «Теплоэнерго», региональный оператор по обращению с ТКО, приступит к работе по новой схеме с марта текущего года.