Несовершеннолетний житель Перми задержан за угон автомобиля

17:09 | 30.01.2019

Полиция задержала в Перми несовершеннолетнего местного жителя по подозрению в угоне, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.



В дежурную часть в Свердловском районе с заявлением о пропаже автомобиля обратился 40-летний пермяк. Его ВАЗ-2111 находился на неохраняемой парковке на территории базы.



Сотрудники ГИБДД нашли угнанную машину с поврежденным замком зажигания в нескольких метрах от базы. Спустя некоторое время полицейские установили и задержали подозреваемого в угоне.



Возбуждено уголовное дело, автомобиль возвращен владельцу. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.