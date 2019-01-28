В Прикамье мобилизовано около 700 единиц снегоуборочной техники

16:54 | 30.01.2019

По информации Гисметео, с 31 января по 2 февраля в Пермском крае ожидаются обильные снегопады. Только на территории краевой столицы может выпасть до 10 мм осадков. В связи с этим коммунальные службы приведены в состояние повышенной готовности.



В общей сложности около 700 единиц техники готовы к уборке снега с региональных и городских дорог. По информации регионального минтранса, всем подрядчикам направлено уведомление о неблагоприятном прогнозе и работе в режиме повышенной готовности в случае необходимости.



Контроль за безопасностью дорожного движения на региональных дорогах будет вестись с помощью 37 видеокамер и 19 метеостанций. Жители региона могут сообщить о неблагополучном состоянии дорог по телефону: 8 (342) 235 70 70, 8 (342) 235 70 71 (Центр диспетчерской службы) или через портал «Управляем вместе» permkrai.ru/program.