В Перми обсудят перспективы крипторынков и цифровой демократии

16:46 | 30.01.2019

31 января и 1 февраля в столице Прикамья пройдет девятая международная конференция Perm Winter School (Пермская зимняя школа).



Участники обсудят актуальные вопросы финансовых рынков и технологий. Темой нынешней Пермской зимней школы станут крипторынки и цифровая демократия. В качестве преподавателей выступят международные и российские эксперты.



Чтобы получить по итогам конференции удостоверение о повышении квалификации РИНО ПГНИУ, нужно зарегистрироваться на сайте permwinterschool.ru.