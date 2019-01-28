Спортсменка из Прикамья завоевала «золото» на юниорском чемпионате мира

16:12 | 30.01.2019

Представительница Пермского края Мария Яковлева в составе команды сборной России победила в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на юниорском чемпионате мира в Финляндии.



По сумме двух раундов российские спортсменки Анна Шпынева, Лидия Яковлева, Александра Баранцева и Мария Яковлева набрали 912,2 балла и завоевали «золото». Второе место заняла немецкая команда (845,4), «бронза» досталась австрийкам (831,6).