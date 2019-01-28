Пермь: новости дня
15:28 | 30.01.2019
Названа предварительная причина обрушения плит в пермской многоэтажке
По предварительным данным, перекрытия технического этажа сложились из-за треснутого шва ригеля. Почему разошелся шов на конструкции, специалистам еще предстоит определить. Дом будет подвергнут комплексному обследованию – от подвала до кровли. Угрозы обрушения здания нет.
Эксперты будут работать на доме около полутора месяцев. На это время жильцам предложат варианты для временного проживания. Жители обследуемого дома могут самостоятельно снять жилье либо обратиться за помощью в поиске квартиры к сотрудникам администрации района. Затраты на аренду им возместят из средств городского бюджета. Документы для оплаты будет принимать администрация Свердловского района, сотрудники работают с каждой семьей индивидуально.
В доме по ул. Революции, 3/1 восстановят перекрытия и кровлю. Жители смогут вернуться в квартиры, когда будет обеспечена безопасность проживания.
Сейчас дом находится под охраной, в нем есть отопление и электроснабжение, лифты отключены. На этой неделе жильцы могут зайти в свои квартиры за необходимыми вещами в сопровождении сотрудника службы спасения. С 31 января по 3 февраля посещения возможны ежедневно с 10:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00.
В будни с 09:00 до 18:00 в администрации Свердловского района работает горячая линия для оперативного информирования: 244-46-00.
© «Вечерние Ведомости»
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