Пермяков приглашают на «Лыжню России»

14:46 | 30.01.2019

9 февраля в Прикамье состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».



Ожидается, что в регионе на старт выйдут более 11 тысяч человек, из них в Перми – около 6 тысяч. Центральной площадкой по традиции станет СК «Пермские медведи». Участники смогут преодолеть одну из трех дистанций: 2019 метров, 5 или 10 км. Чтобы принять участие в соревнованиях, потребуется медицинская справка.



Электронная регистрация участников пройдет на сайте министерства физкультуры и спорта Пермского края sport.permkrai.ru с 1 по 8 февраля. Кроме того, с 4 по 8 февраля с 14.00 до 19.00 можно будет подать заявку в ДС «Орленок», УДС «Молот», СК им. Сухарева, СК «Прикамье».