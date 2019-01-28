В пермских образовательных учреждениях объявлен карантин

12:31 | 30.01.2019

С 31 января по 8 февраля включительно будут закрыты на карантин школы, лицеи, гимназии, учреждения среднего специального профессионального образования и дополнительного образования, подведомственные городскому департаменту образования.



Эпидемический порог за неделю с 21 по 27 января среди населения превышен на 37,2%, по данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Имеется тенденция к росту заболеваемости. Карантин призван предотвратить дальнейшее массовое распространение заболевания гриппом и ОРВИ. Будут ограничены и массовые культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, кроме тех, что проводятся на открытом воздухе.



Учебная деятельность школьников во время карантина будет организована с применением дистанционных технологий, поясняют в департаменте образования администрации Перми.



День открытых дверей для родителей первоклассников в школах Перми в связи с карантином переносится со 2 февраля на 9 февраля.