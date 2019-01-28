Пермский край вошел в топ-5 субъектов ПФО по числу полуфиналистов конкурса «Лидеры России»

10:15 | 30.01.2019

С 1 по 4 февраля в Нижнем Новгороде и Самаре пройдет региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. по Приволжскому федеральному округу. 40 жителей Пермского края готовятся к поездке в столицу ПФО. Они получили приглашения на полуфинал всероссийского конкурса.

Таким образом, по количеству полуфиналистов-2019 Пермский край вошел в топ-5 субъектов Приволжского федерального округа.

Также из 434 приглашенных на полуфинал в ПФО – 89 нижегородцев, 61 житель Самарской области, Республику Башкортостан представят 50 участников, Республику Татарстан — 42, Саратовскую область — 34, Удмуртскую Республику — 23, Оренбургскую область — 18, Кировскую область — 17, Республику Чувашия — 16, Ульяновскую область — 15, Пензенскую область — 12, Республику Мордовия — 11, Республику Марий Эл — 6.

Отметим, что пермяки усилили свои позиции в рейтинге конкурса. Так, в прошлом году наш регион в полуфинале представляли 29 человек.

В этом году, как и в прошлом, полуфинал в ПФО пройдет параллельно на двух площадках. Пермякам, как уже отмечалось, предстоит отстаивать свои компетенции в Нижнем Новгороде. Конкуренцию пермским лидерам составят участники из Кировской области, Нижегородской области, Пензенской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Удмуртской Республики и Чувашской Республики.

В Самаре встретятся полуфиналисты из Оренбургской области, Республики Башкирия, Республики Татарстан, Саратовской области, Самарской области и Ульяновской области.

В первый день конкурсантам предстоит контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.

Торжественная церемония открытия полуфинала в Нижнем Новгороде и в Самаре состоится 2 февраля в 10:00 по местному времени. В церемонии в Нижнем Новгороде примут участие полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 2 и 3 февраля, результаты станут известны 4 февраля. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.