Минтербезопасности Прикамья: взрывных устройств не обнаружено

19:40 | 29.01.2019

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщает, что на 18.00 взрывных устройств в зданиях, по которым поступили анонимные обращения, не обнаружено. Правоохранительные органы продолжают проверку.



Напомним, 29 января ряд организаций и учреждений Прикамья получили путем массовой рассылки на электронную почту анонимные сообщения о минировании. В Перми были эвакуированы ряд школ и торговых центров, в школах отменили вторую смену. В Березниках были проверены десятки медицинских учреждений, все вызовы оказались ложными.