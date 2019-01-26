В Перми продлен срок оформления подвалов в общедолевую собственность

17:12 | 29.01.2019

Принять подвал в общедолевую собственность собственники могут до 31 декабря 2019 года.



В департаменте имущественных отношений администрации города пояснили, что это позволит восстановить права жильцов в отношении общего имущества, а также использовать помещения по их усмотрению.



Решение предусматривает передачу в состав общего имущества помещений, свободных от прав третьих лиц и не ограниченных в обороте, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в доме, которые могут быть отнесены, согласно статье 290 Гражданского кодекса РФ и статье 36 Жилищного кодекса РФ, к общему имуществу. Таким образом, в собственность жильцов при их согласии возможна передача определенных проектом межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, чердаков, подвалов, а также других помещений. В перечень помещений, предложенных к приему в общую долевую собственность, включены 372 объекта.



В городском департаменте имущественных отношений особо подчеркнули, что для передачи имущества в собственность жителей необходимо решение о приеме в общую долевую собственность, принятое всеми собственниками помещений в многоквартирном доме.



Важно, что в протоколе общего собрания собственников должны быть указаны характеристики передаваемых помещений (адрес, месторасположение, площадь помещения и т.п.). Протоколы общих собраний собственников должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ и направлены в департамент имущественных отношений администрации Перми по адресу: улица Сибирская, 14 в срок до конца декабря 2019 года.



В настоящее время на основании решения собственники помещений в многоквартирных домах зарегистрировали право общей долевой собственности на помещения в многоквартирных домах по шести адресам.