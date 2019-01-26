Трое чусовлян выступят в составе российской сборной на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду

17:00 | 29.01.2019

Тренерский штаб сборной России огласил состав на чемпионат мира по фристайлу, который пройдет с 1 по 10 февраля в США.



В главных стартах в дисциплинах могул и парный могул примут участие три воспитанника чусовской СШОР «Огонек» им. Л.Д. Постникова: Андрей Махнев, Никита Паркачев и Анастасия Смирнова.



Всего в чемпионате примут участие свыше 1300 спортсменов из 36 стран мира.



Впервые на чемпионате мира будут разыграны комплекты медалей в 15 дисциплинах у женщин и мужчин, соревнования пройдут на семи различных склонах. Две дисциплины фристайла — биг эйр и командные соревнования по акробатике — будут впервые представлены в программе этого чемпионата.