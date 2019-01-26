В Перми проведут комплексное обследование дома по Революции, 3/1

15:05 | 29.01.2019

В администрации Перми состоялось заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по дому на улице Революции, 3/1.



Эксперты с кафедры строительного производства и геотехники Пермского национального исследовательского политехнического университета провели первичный осмотр и инструментальное обследование технического этажа, чердачных и подвальных помещений, квартир на 14 этаже.



Площадь обрушения составила 75-80 кв. метров, 8 плит шириной до 1,5 метра сложились к центральной оси технического помещения.



В ближайшее время начнется полное инструментальное обследование строительных конструкций и грунта с участием экспертов из политехнического университета и ОАО «ВерхнекамТИСИз». Затем будет произведен демонтаж разрушенной части кровли с последующим восстановлением и укреплением конструкций. Это может занять до 1,5 месяца. На время работ в здании будет организована круглосуточная охрана сотрудниками ЧОП.



На время проведения работ жителям дома будет предложена компенсация затрат на съем жилья, порядок возмещения сейчас прорабатывается. Информация будет сообщена дополнительно. С каждой семьей этот вопрос будет прорабатываться индивидуально в зависимости от состава семьи.



В доме проживает 257 человек, из них 35 детей. Для обеспечения потребностей всех групп населения ведется взаимодействие с социальными службами. Для оперативного информирования жителей дома в администрации Свердловского района создана круглосуточная горячая линия по телефону 244-46-00. В сопровождении спасателей жители могут пройти в свои квартиры за вещами 29 января с 18:00 до 21:00. Актуальный график посещения в присутствии спасателей передается председателю ЖСК и размещается на сайте района. О дефектах в своих квартирах жители дома могут сообщать по телефону горячей линии. Эта информация будет использована в работе.