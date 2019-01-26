В КГБУ «УАДиТ» Пермского края назначен новый руководитель

14:23 | 29.01.2019

23 января приказом министра транспорта Пермского края Николая Уханова на должность руководителя Краевого государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края назначен Сергей Сабуров.



Сабуров Сергей Сергеевич родился 9 мая 1985 г. в Перми.



В 2007 году окончил ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет» по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».



С 2007 по 2011 работал заместителем директора Пермского филиала ФГУП «РОСДОРНИИ».



С 2011 по 2014 – начальник отдела эксплуатации и содержания объектов внешнего благоустройства в МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» г. Перми.



С 2014 по 2015 – начальник отдела благоустройства администрации Орджоникидзевского района г. Перми.



С 2015 по 2017 – начальник отдела строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог управления дорожного хозяйства министерства транспорта Пермского края.



С 2017 по 2019 – заместитель руководителя КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.