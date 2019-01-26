Министерство территориальной безопасности Пермского края распространило официальное сообщение

14:16 | 29.01.2019

29 января 2019 г. в ряд организаций и учреждений Пермского края посредством массовой рассылки на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании.



Правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводится проверка поступившей информации. По состоянию на 12:00 29.01.2019 признаков закладки взрывных устройств не обнаружено.



По адресам, в которые поступили анонимные сообщения, согласно алгоритму оперативного реагирования, направляются бригады скорой помощи и пожарно-спасательные подразделения.



Кроме того, как сообщили в департаменте образования администрации Перми, занятия во вторую смену во вторник, 29 января, во всех школах Перми будут отменены в связи с анонимными сообщениями на электронную почту. Детские сады работают в обычном режиме.



Призываем граждан соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.



Информируем, что за распространение заведомо ложных сообщений о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 207 УК РФ.