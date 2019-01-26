В школах Перми отменены вторые смены

14:11 | 29.01.2019

В Перми продолжается эвакуация школ, занятия во вторую смену отменены во всех школах.



Эвакуированы ТЦ «Мачта», ЦУМ, ТЦ «Алмаз», ТЦ «СпешиLove» и другие. В медицинских учреждениях Перми введен режим повышенной готовности.



В Березниках проверено 40 медучреждений, все вызовы оказались ложными.