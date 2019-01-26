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Пермь: новости дня


 

13:50 | 29.01.2019

Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ представили опыт цифровизации «Протон-ПМ»

26 января министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков посетил производственную площадку ПАО «Протон-ПМ» в Новых Лядах (Пермский край) и принял участие в рабочем совещании.

В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников и заместитель председателя правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов. Интегрированную структуру ракетного двигателестроения представили гендиректор АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский и заместитель гендиректора по развитию информационных технологий АО «НПО Энергомаш» Денис Савенков.

«Я вхожу в состав наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос», – отметил Константин Носков, – и, когда оказываюсь в городах с предприятиями «Роскосмоса», стараюсь побывать на них, чтобы более осмысленно принимать решения в рамках работы совета». По словам министра, цифровизация в промышленности, в том числе в двигателестроительной отрасли, позволяет оптимизировать бизнес-процессы, сокращать время производства и возможные риски.

Игорь Арбузов представил Константину Носкову работу интегрированной структуры ракетного двигателестроения. «На всех ее предприятиях бизнес-процессы организованы по единым стандартам, проводится единая техническая политика, выстраивается оптимальная кооперация с учетом загрузки производства, а лучшие практики, в числе которых и система менеджмента качества ПАО «Протон-ПМ», тиражируются на все компании нашего холдинга».

О цифровых технологиях проектирования и производства продукции на предприятиях структуры рассказал Денис Савенков. Он остановился на таких проектах, как создание цифрового двойника изделия и 3D-модели – подлинника конструкторской документации двигателя, развитие системы навигационного управления оборудованием, реализация проекта «Мобильный АРМ руководителя», создание корпоративного портала поколения 2.0, внедрение систем PLM и ERP.

В частности, в ПАО «Протон-ПМ» сегодня автоматизировано более 700 бизнес-процессов в сфере производства, логистики, закупок, сбыта, контроллинга и бюджетирования, бухгалтерского учета и управления персоналом. ПАО «Протон-ПМ» стало первой компанией российской ракетно-космической отрасли, где внедрили систему управления ресурсами предприятия класса ERP. Это позволило усовершенствовать планирование и сократить производственный цикл, уменьшить торгово-материальные запасы и эффективно управлять себестоимостью продукции.

«Наша цель – к 2023 году создать гибкое адаптивное производство для изготовления современных типов двигателей и сложной машиностроительной продукции, – объяснил исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский. – Для этого мы реализуем целый комплекс программ, которые позволяют не только развивать производственные мощности и социальную инфраструктуру, но и обеспечивать применение всех необходимых цифровых технологий, чтобы максимально сократить цикл подготовки производства и освоения новых изделий, а значит, повысить их конкурентоспособность». Затем делегация познакомилась с производственными возможностями ПАО «Протон-ПМ», в том числе с универсальным автоматизированным комплексом термической обработки, и посетила стенд огневых испытаний, где наблюдали за испытанием двигателя РД-276 первой ступени ракеты-носителя «Протон-М». Коэффициент надежности этого двигателя составляет 0,998, что является мировым рекордом в своем классе. Процесс испытания полностью автоматизирован: специалисты ПАО «Протон-ПМ» разработали, изготовили и внедрили систему «Сириус-М», которая управляет работой двигателя и стендовых систем, а также позволяет регистрировать порядка 500 параметров. Создание систем управления и измерения собственной разработки началось на предприятии в 1992 году, и сегодня они используются при испытании не только РД-276, но и агрегатов двигателя РД-191 ракеты-носителя «Ангара» и другой перспективной техники.

© «Вечерние Ведомости»

 


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