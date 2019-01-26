Пермь: новости дня
13:21 | 29.01.2019
208 домов в Прикамье могут остаться без газа
Управляющие организации должны заключить договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования (ВДГО) со специализированными организациями. Именно управляющие организации отвечают за содержание и безопасную эксплуатацию ВДГО по закону. Сейчас в Прикамье газифицировано 12 278 многоквартирных домов, 98% жилого фонда имеет необходимые договоры и проводит обслуживание газового оборудования.
Инспекция государственного жилищного надзора провела проверку совместно с поставщиками газа. В регионе выявлено 208 многоквартирных домов без договоров на обслуживание ВДГО, из них 117 – в Перми. Информация о недопустимости отсутствия договоров и обслуживания доведена до руководства всех управляющих организаций, которые не ведут работу по содержанию оборудования.
Невыполнение требований закона не только административно наказуемо, но и является основанием для приостановки подачи газа в дом. Это необходимая мера, если управляющая организация не обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования.
На сайте ИГЖН https://iggn.permkrai.ru в разделе «Реестр ВДГО» можно ознакомиться с Реестром уведомлений об осуществлении деятельности по техническому обслуживанию и диагностированию газового оборудования.
Напомним, 31 января с 13:00 до 17:00 пройдет «горячая линия» по вопросам пользования газом в быту и безопасной эксплуатации газового оборудования. Телефон «горячей линии» 8 (342) 241-14-50.
© «Вечерние Ведомости»
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