ФСБ по Пермскому краю призывает сохранять спокойствие

12:31 | 29.01.2019

29 января ряд организаций и учреждений Прикамья получили путем массовой рассылки на электронную почту анонимные сообщения о минировании.



Правоохранительные органы и органы власти края проверяют поступившую информацию. По состоянию на 12:00 признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, сообщает Федеральная служба безопасности России по Пермскому краю.



ФСБ призывает граждан соблюдать спокойствие и действовать соответственно указаниям компетентных органов и администраций учреждений.