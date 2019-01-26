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Пермь: новости дня


 

18:56 | 28.01.2019

В Перми в акватории Камы прошла буксировка обеих групп плавсредств

28 января на правом берегу Камы развернулся полевой штаб, который координировал действия всех служб по буксировке дебаркадеров. Итогом спецоперации стала буксировка обеих групп плавсредств на временную стоянку.

Отметим, что для транспортировки плавсредств был выбран речной вариант. Для этого из Заостровского грузового района порта Пермь к «каравану» прибыл буксир-толкач «Шлюзовой», который способен работать в сегодняшних условиях – температуре воздуха и толщине льда.

В первой половине дня 28 января прошли подготовительные работы. После обеда была произведена сцепка буксира-толкача с первой группой плавсредств, в том числе теплохода «Иртыш», и их буксировка к мукомольному заводу, где предварительно было подготовлено место для швартовки.

По словам руководителя ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» Сергея Сергеева, буксировка объектов прошла по плану.

- По ходу движения проверили толщину льда, определили, что он проходим. Прочистили от льда отстойный пункт, который запланировали, после чего завели страховочный трос на второй дебаркадер, чтобы его не унесло вниз по течению. Далее освободили от льда первую группу плавсредств, взяли на буксир весь «караван» и увели в отстойный пункт, - прокомментировал ход спецоперации Сергей Сергеев.

Проверить ход спецоперации прибыл глава Перми Дмитрий Самойлов.

- Днем закончился первый этап по перемещению «каравана» плавсредств, которые оказались в акватории реки Камы, в районе Коммунального моста, к месту их временной стоянки. Ближе к вечеру было принято решение завершить спецоперацию в этот же день и отбуксировать второй «караван», поскольку позволяли погодные условия, - подытожил Дмитрий Самойлов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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