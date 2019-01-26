Пермь: новости дня
18:46 | 28.01.2019
Рабочая группа обсудила перспективы газификации Пермского края
Открывая заседание, руководитель группы Виктор Плюснин отметил, что «обсуждение данного вопроса весьма важно для депутатского корпуса». «Формирование, принятие и исполнение программы газификации региона находится в исключительной компетенции краевого правительства. Тем не менее, между Законодательным собранием и правительством сложились конструктивные взаимоотношения, и сегодня нам предложено заслушать информацию о подходах при формировании программы по муниципалитетам, чтобы каждый из депутатов мог оценить ситуацию по своему избирательному округу», - подчеркнул Виктор Борисович.
В настоящее время в Прикамье реализуется первый этап Программы газификации, которая действует до конца 2019 года. В рамках данного этапа планируется газифицировать 43 населенных пункта, построить 679 км газопроводов. Показатель уровня газификации региона природным газом составляет порядка 64 %.
Членам ПДРГ представили перспективный проект второго этапа Программы газификации Прикамья (2020-2021 гг.). По словам руководителя региональной службы по тарифам Пермского края Антона Удальева, источниками для реализации данной программы выступают бюджеты федерации, края и муниципалитетов, средства ПАО «Газпром» и АО «Газпром газораспределение Пермь» и внебюджетные инвестиции. В целом, на реализацию всей Программы планируется выделить порядка 6 млрд рублей, в том числе свыше 1 млрд рублей за счет региона. Предполагается, что в результате реализации второй очереди уровень газификации Пермского края достигнет 66%, увеличится протяженность межпоселковых газопроводов и газораспределительных сетей.
Отдельный вопрос – финансирование строительства газораспределительных линий со стороны местных администраций. Здесь, по мнению Антона Удальева, «самое главное – определить для муниципалитетов правила игры, по которым будет осуществляться газификация территорий. Нужно определиться на местном уровне - есть ли смысл заниматься проектированием того или иного газопровода или нет». Виктор Плюснин продолжил: «Необходимо сказать всем главам территорий, что не будет возможности делать проектно-сметную документацию на средства краевого бюджета. Должно прийти понимание, при желании газифицировать территорию, нужно направлять свои средства на схему газификации и на проекты. Чтобы люди получили газ, муниципалитеты должны сформулировать свою позицию в виде разработки проектов, в том числе с привлечением средств населения». Это, по мнению депутата, сформирует более ответственное отношение к вопросу газификации отдельной территории в плане эффективности по отношению к затраченным средствам.
Депутат краевого парламента Елена Зырянова подняла вопрос об энергетической обеспеченности отдельных населенных пунктов Коми-Пермяцкого округа. По ее словам, в настоящий момент северные территории округа должны иметь альтернативные источники энергоснабжения, так как газификация здесь невыгодна и неэффективна. «Сегодня недостаточно руководствоваться программой газификации, сегодня нужно составить программу стратегического энергоснабжения на территории Пермского края. Мы должны понимать, что есть территории, где никогда не будет газа, потому что экономически это нецелесообразно. Мы должны сказать этим территориям, какую возможную экономическую модель энергоснабжения они могут строить у себя. Предлагаю расширить программу газификации до программы энергетической стратегии», - предложила Елена Владимировна.
Следующее заседание постоянно действующей рабочей группы решено посвятить вопросу использования альтернативных видов топлива.
© «Вечерние Ведомости»
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