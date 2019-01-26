Прикамская биатлонистка победила в шестом этапе Открытого кубка Европы

18:16 | 28.01.2019

Представительница Прикамья, биатлонистка Валерия Васнецова выиграла эстафету в составе команды России и стала победителем шестого этапа Кубка IBU (Открытый кубок Европы).



Валерия Васнецова начала заниматься биатлоном в родной Можге (Удмуртия). Спортсменка поступила в Чайковский государственный институт физической культуры и переехала в Чайковский. Сейчас она тренируется под руководством Иннокентия Каринцева.



6 этап Кубка IBU 2018/2019 проходил в швейцарском Ленцерхайде. Второй стала сборная Германии, а третье место завоевала сборная Норвегии.