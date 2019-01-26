ИГЖН проверит управляющую организацию дома по Революции, 3/1 в Перми

18:08 | 28.01.2019

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края проведет внеплановую документарную проверку в отношении управляющей организации (ЖСК №73) по факту обрушения плиты перекрытия в жилом доме по ул. Революции, 3/1.



В числе других документов специалисты ИГЖН проверят наличие и ведение журнала заявок от жителей, акты осмотра МКД. Управляющая организация обязана ежеквартально проводить осмотр. В адрес инспекции не поступали обращения жителей этого дома по поводу состояния кровли и перекрытий.



Напомним, 27 января обрушилась плита перекрытия на техническом этаже в четырнадцатиэтажном кирпичном доме по ул. Революции, 3/1 в Перми.