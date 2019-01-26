В «Горьковке» открылась выставка «Малахитовая шкатулка»

16:51 | 28.01.2019

К 140-летию со дня рождения писателя Павла Бажова (1879-1950) краевая библиотека имени Горького открыла выставку «Малахитовая шкатулка».



Здесь представлены все издания знаменитого сборника сказов, собранные в отделе редких книг библиотеки. Так, самый первый сборник выпущен Свердловским областным издательством в 1939 году, на экземпляре «Горьковки» имеется автограф автора.



Книги оформляли известные художники-иллюстраторы. Текст украшен не только великолепными иллюстрациями, но и буквицами, рисованными концовками и виньетками. Есть на выставке и миниатюрное издание «Малахитовой шкатулки», выпущенное к столетию писателя.



Выставка располагается в читальном зале отдела редких книг (правое крыло, 4 этаж, каб. 407).