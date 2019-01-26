Житель Перми арестован по обвинению в убийстве знакомой

16:47 | 28.01.2019

В Свердловском районе Перми возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летней местной жительницы, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



24 января в отдел полиции поступило заявление о безвестном исчезновении уроженки Перми 1982 года рождения. Женщина жила с тремя несовершеннолетними детьми. 18 января она ушла из дома и не вернулась. Мобильный был выключен.



Следствие установило, что 18 января пермячка пришла в гости к знакомому, 1974 года рождения, живущему в общежитии в Свердловском районе. После этого ее местонахождение не установлено. Как выяснилось, в ночь на 19 января в комнате мужчины между ними произошла ссора. Злоумышленник не был готов к неопровержимым аргументам, представленным следствием, и сознался в преступлении. Он рассказал, что задушил свою знакомую и сбросил тело на улицу с балкона. Затем он на машине вывез тело в лесополосу и закопал в снегу.



Обвинение предъявлено, мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.