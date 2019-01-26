Подготовительные работы к строительству моста через Чусовую полностью завершены

14:57 | 28.01.2019

В рамках рабочего визита в Пермь заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов провел рабочее совещание с целью контроля реализации концессионного соглашения по строительству моста через р. Чусовую. Участие в обсуждении приняли губернатор Пермского края Максим Решетников, представители краевого минтранса, ООО «Пермская концессионная компания» (концессионер), АО «Институт «Стройпроект» (проектировщик) и АО «Стройтрансгаз» (генеральный подрядчик).



Новый мост и подход к нему завершит масштабную реконструкцию транспортного коридора, который соединяет Пермский край с соседними регионами. В частности, расстояние между Пермью и Ханты-Мансийским автономным округом сокращается на 350 км. Сейчас транспорт едет через Екатеринбург.



Зампредседателя Правительства РФ Максим Акимов отметил, что при строительстве нового моста необходимо учитывать недостатки действующего, использовать современные материалы. Новый объект транспортной инфраструктуры должен быть безопасным.



Губернатор Максим Решетников обозначил, что в перспективе дорогу на Ханты-Мансийск необходимо передать на федеральный уровень. «Нам нужно завершить строительство Восточного обхода Перми, построить мосты, завершить обход Чусового, расширить дорогу Полазна – Чусовой – привести все в нормальное состояние, и в дальнейшем передать все на федеральный уровень», – отметил Максим Решетников. Глава региона также добавил, что мост – это важный объект инфраструктуры региона, поэтому «нужно набирать темпы строительства, чтобы жители как можно скорее получили возможность передвигаться по новому мосту».



По словам генерального директора «Пермской концессионной компании» Алексея Шулепова, в настоящее время проектная документация на строительство моста уже готова, выбран генеральный подрядчик и субподрядчики. «Мы идем в графике, подготовка к строительным работам полностью завершена. Следующий этап — это получение разрешительной документации», – обозначил Алексей Шулепов.



Согласно проекту, в этом году строители возведут 8 опор моста из 14 в русловой части реки Чусовой. Строительство будет вестись одновременно по двум технологиям – с использованием плавсредств и временного моста.



Новый мост станет «близнецом» существующего. Он будет расположен на расстоянии 18 метров от действующего моста и в конечном итоге примет на себя половину транспортной нагрузки. Предполагается, что после строительства нового моста на один сезон все движение будет перенесено на него. За это время будет проведена реконструкция действующего моста.



Существенные изменения ожидаются и на подходах к мосту. Здесь будут реконструированы участки дорог на обоих берегах, построены двухуровневые транспортные развязки.



Срок ввода объекта в эксплуатацию вместе с капитальным ремонтом действующего – 2021 года. Общая стоимость проекта строительства объекта составит порядка 14 млрд рублей.



Отметим, для обеспечения безопасного дорожного движения действующий мост через Чусовую требует постоянного наблюдения и ремонта. В частности, до конца мая будут проведены работы по устранению дефекта деформационного шва на 14 опоре. Кроме того, в целях минимизации последствий, связанных со снижением несущей способности конструктивных элементов Чусовского моста, с 1 февраля 2019 года до конца 2020 года вводится временное ограничение движения транспортных средств по массе большегрузов (не более 40 тонн), дистанции – не менее 20 м, до 40 км/ч ограничен скоростной режим.