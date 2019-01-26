Пермяков приглашают бесплатно подготовиться к Тотальному диктанту

14:51 | 28.01.2019

31 января в столице Прикамья в рамках акции «Тотальный диктант» стартуют еженедельные бесплатные курсы «Русский по четвергам».



Все желающие смогут освежить правила орфографии и пунктуации, получить консультацию филолога и повысить уровень грамотности. Слушатели курсов будут писать мини-диктанты и совместно с преподавателем разбирать в них грамматические и лексические трудности. Курсы ведут члены экспертной комиссии Тотального диктанта в Перми.



Занятия будут проводиться в библиотеке им. А.М. Горького каждый четверг с 19.00 до 20.30 вплоть до 13 апреля – даты Тотального диктанта. Регистрация для посещения курсов не требуется.