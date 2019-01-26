Пермь впервые примет финал всероссийского турнира «Золотая шайба»

13:40 | 28.01.2019

С 16 по 24 марта в двух городах Пермского края пройдут финальные турниры крупнейшего юношеского соревнования по хоккею «Золотая шайба».



Подготовка к масштабным соревнованиям уже идет. На расширенном заседании рабочей группы под руководством заместителя председателя правительства Пермского края Антона Клепикова был заслушан доклад о проделанной работе, а также определены ближайшие задачи.

«Нам предстоит провести масштабные соревнования — финал турнира «Золотая шайба». Соревнования с таким количеством участников — почти 1200 — мы будем принимать впервые. На нас огромная ответственность и связана она, в первую очередь, с безопасностью пребывания детей», — обратился к членам рабочей группы Антон Клепиков.



Матчи пройдут на четырех ледовых аренах Перми и Краснокамска, участие в них примут 64 команды — это более 1200 игроков (юноши 2006-2007 года рождения).



Сначала команды определят сильнейших в группах, которых будет 16. После чего состоится серия плей-офф. Решающие матчи, а также официальные церемонии открытия и закрытия соревнований пройдут в Перми в УДС «Молот».



Кроме спортивной части, участникам будет предложена насыщенная культурная программа. Также ожидается визит звезд российского и советского хоккея.