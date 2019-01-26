Кудымкарский драмтеатр заплатит за нарушение пожарной безопасности

13:39 | 28.01.2019

В Кудымкаре оштрафован за нарушение требований пожарной безопасности Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почета» драматический театр им. Максима Горького.



В октябре-ноябре плановая выездная проверка выявила в драматическом театре 315 нарушений требований пожарной безопасности. По итогам проверки главный государственный инспектор Кудымкарского городского округа, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского муниципальных районов по пожарному надзору привлек драмтеатр к административной ответственности и назначил административный штраф в размере 150 тысяч рублей.



Представитель Коми-Пермяцкого драматического направил в Кудымкарский городской суд жалобу, где просил изменить постановление, снизив размер штрафа. Судья изучил материалы дела, и, приняв во внимание отсутствие негативных последствий и финансовое положение юрлица, являющегося бюджетным учреждением, снизил размер штрафа до 75 тысяч рублей.