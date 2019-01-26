Пермячка получила премию «Золотой орел» за фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни»

13:15 | 28.01.2019

В Москве прошла церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел». В номинации «Лучший неигровой фильм» награду получил фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни» режиссеров Ирины Журавлевой (Пермский край) и Владислава Гришина (Санкт-Петербург).



Лента о камчатских хищниках режиссеров Ирины Журавлевой и Владислава Гришина была признана лучшим документальным фильмом.



«Медведи Камчатки. Начало жизни» — это история двух медведиц и их детенышей — Самапятой с четырьмя малышами и Теслы с двумя медвежатами в заповеднике.



Фильм показали зрителям в начале октября 2018 года, он сразу стал популярным. Уже спустя месяц он получил премии Русского географического общества и был отмечен президентом России Владимиром Путиным.



Премию «Золотой орел» вручают за достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.