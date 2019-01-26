В Прикамье пройдет горячая линия по газовому оборудованию

13:08 | 28.01.2019

31 января Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края совместно с краевой прокуратурой, администрацией Перми и специалистами АО «Газпром газораспределение Пермь» проведет «горячую линию» по вопросам пользования газом в быту и безопасной эксплуатации газового оборудования.



Вопросы принимаются 31 января с 13:00 до 17:00 по телефону 8 (342) 241-14-50.



Граждане смогут получить подробную информацию о правилах безопасной эксплуатации газового оборудования, о порядке заключения договоров о техобслуживании и ремонте, о сроках и периодичности проведения технических работ; ознакомиться со списком специализированных организаций и их контактами и т.д.