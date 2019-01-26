В Перми решается судьба дома по Революции, 3/1

12:46 | 28.01.2019

В ближайшее время эксперты решат, возможна ли дальнейшая эксплуатация жилого дома.



В 8:00 28 января в администрации Свердловского района прошло расширенное совещание, в котором приняли участие представители министерства территориальной безопасности Пермского края, ИГЖН, МЧС, гражданской защиты, департамента ЖКХ и управления капстроительства городской администрации, экспертных организаций.



В качестве первоочередных задач названы закрепление перекрытий, осмотр и инструментальное обследование конструкций технического помещения, где произошло обрушение, осмотр строительных конструкций здания и квартир на верхнем, четырнадцатом, этаже, получение проектной и строительной документации по зданию.



Затем эксперты должны будут установить причину обрушения перекрытий, определить, смогут ли жители вернуться в свои квартиры и когда, а также решить вопрос о восстановлении кровельного покрытия.



28 и 29 января жильцам в сопровождении службы спасения предоставят временный доступ в квартиры. График посещения квартир будет передан председателю ЖСК и размещен на сайте администрации района (raion.gorodperm.ru/sverdlovskij). Работает горячая линия, звонки принимаются по телефону 244-46-00.



Отметим, 29 человек провели ночь в гостинице, большинство жителей 111-квартирного дома по Революции, 3/1 разместились у родственников и друзей.