В Перми эвакуированы жители многоэтажного дома по Революции, 3/1

18:59 | 27.01.2019

В 15.15 27 января в МЧС поступило сообщение об обрушении перекрытия между крышей и техническим этажом в одноподъездном 14-этажном доме по ул. Революции, 3/1.



На место выехали все оперативные службы, а также глава Перми Дмитрий Самойлов и начальник ГУ МЧС по Пермскому краю Андрей Бабинцев. Пострадавших нет, разрушения квартир не произошло, жителей дома эвакуировали. По данным МЧС, эвакуировано около 150 человек, из них 31 ребенок и двое маломобильных граждан.



Причина обрушения плит перекрытия устанавливается. Угрозы обрушения дома, по предварительным данным, нет. Дом не газифицирован. Сейчас строители выясняют состояние конструкции дома. Ситуация на контроле главы Прикамья. В 19.30 состоится заседание КЧС.



Жильцов дома временно разместили в гимназии №33; если потребуется, администрация Свердловского района предложит им квартиры маневренного фонда.