Пермь: новости дня
15:18 | 27.01.2019
Чемпионат «Ворлдскиллс» Пермского края помогает определить востребованные специальности
В ходе визита глава Прикамья ознакомился с работой площадок, где шли экзамены по компетенциям: стоматология, электромонтаж, лабораторный химический анализ и робототехника. Максим Решетников пообщался с преподавателями об особенностях обучения и экзаменах, посетил выставку работ участников чемпионата. Кроме того, глава региона расспросил студентов, определились ли они с выбором места работы, а также пожелал им «постоянно развивать свои компетенции, чтобы оставаться профессионалами в своем деле».
На встрече с директорами колледжей губернатор Максим Решетников обозначил, что учреждения среднего профессионального образования - важный канал привлечения активной и квалифицированной молодежи: 7 из 10 студентов, приехавших учиться из других регионов, остаются работать в Пермском крае. «У нас более 60 государственных учреждений среднего профессионального образования, которые готовят специалистов по 143 специальностям и 135 профессиям. По этому показателю – мы на 1 месте в ПФО, – подчеркнул глава региона. – Но это не значит, что нам нужно плодить невостребованные специальности, для нас важно, чтобы все наши выпускники были востребованы работодателями».
Для реализации этой задачи в Прикамье действует проект «Рабочие кадры «под ключ»: ребята не только получают профессию в связке с работодателями, но и гарантию трудоустройства. По словам губернатора, краевым властям необходимо вкладываться в развитие системы СПО, чтобы получить принципиально иное качество среднего профессионального образования. При этом это задача не только правительства, а, в первую очередь, руководителей учреждений СПО. В этом вопросе, отмечает Максим Решетников, нужно искать новые подходы, плотнее взаимодействовать с работодателями, говорить с молодежью на одном языке, чтобы конкурировать не между собой, а с другими регионами.
По поручению губернатора с этого года на финансирование чемпионата «Ворлдскиллс» в Прикамье направлено дополнительно 40 млн рублей. Таким образом, из бюджета Пермского края будет направлено 48 млн рублей на развитие и проведение конкурсов профессионального мастерства.
Заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс» Россия)» Дмитрий Глушко отметил, что Пермский край показывает очень хорошие результаты. «Кроме того, представители Пермского края из года в год подтверждают качество подготовки специалистов в IT-сфере. Потому что каждый год пермяки получают награды на национальном финале. Несмотря на то, что это соревнования, один студент имеет право принять участие в чемпионате один раз. Это означает, что это не один и тот же тренированный «спортсмен», который из года в год получает медали, а это каждый год новые люди. Если из года в год появляются новые люди с качественной подготовкой, это означает, что и наставники у вас есть», - подчеркнул замгенерального директора Союза «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс» Россия)».
В своем докладе министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина пояснила, что с каждым годом все большее число ребят стремятся получить рабочие специальности. Этому свидетельствует статистика: если в 2016 году из 52,9 тысячи обучающихся в СПО на внебюджетные места поступили 8,6 тысячи студентов, то в 2018 году – из 62,3 тысячи студентов 16 тысяч – на внебюджетных местах. При этом 30% специальностей и профессий, которым обучают в учреждениях СПО Прикамья, охвачены компетенциями регионального чемпионата «Молодые профессионалы».
«Ворлдскиллс» помогает определить нам самые востребованные специальности в среднем образовании, поэтому нам нужно уделить внимание увеличению охвата направлений СПО компетенциями чемпионата. Так мы сможем обеспечить востребованность наших выпускников», - обозначила министр.
Для развития в регионе чемпионата «Ворлдскиллс» в 2019-2020 годы предусмотрены мероприятия по развитию специализированных центров компетенций и создание центра опережающей профессиональной подготовки в Пермском авиационном техникуме.
По словам сертифицированного эксперта «Ворлдскиллс» по компетенции «Производство мебели» Валерии Наумкиной, региональный чемпионат необходимо проводить не на 10, а на одной большой площадке. Таким образом, все конкурсанты смогут общаться между собой, а гости чемпионата увидят все разнообразие рабочих специальностей, преподавание которых ведется в регионе на высоком уровне. Это, по мнению эксперта, повысит интерес студентов и востребованность чемпионата.
О важности чемпионата для трудоустройства выпускников высказался сертифицированный эксперт «Ворлдскиллс» по компетенции «Информационные кабельные сети» Сергей Шилов. Он пояснил, что, когда представители компаний приходят на чемпионат и наблюдают за конкурсантами, они видят, что в учреждениях СПО обучают на современном оборудовании, что выпускники обладают необходимым компетенциями. Таким образом, у работодателей пропадает заблуждение о некомпетентности выпускников колледжей, они не боятся принимать их на работу.
Напомним, региональный чемпионат «Ворлдскиллс» продлится до 27 января. В воскресенье состоится торжественное закрытие и объявление победителей по всем компетенциям. Лучшие молодые профессионалы Пермского края по результатам соревнований получат возможность участия в отборочном этапе Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс» Россия), который пройдет уже весной в Казани.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:59 | 27.01.2019
В Перми эвакуированы жители многоэтажного дома по Революции, 3/1
16:39 | 27.01.2019
И снова снег: погода в Екатеринбурге на предстоящей неделе
15:26 | 27.01.2019
12-летняя девочка пострадала в ДТП под Нижним Тагилом
15:18 | 27.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 26 января 2019 года
15:18 | 27.01.2019
Чемпионат «Ворлдскиллс» Пермского края помогает определить востребованные специальности
13:53 | 27.01.2019
Хотя бы изо льда: в Екатеринбурге вновь появилась Краснознамённая группа
13:00 | 27.01.2019
Баскетбольный клуб «Урал» в Екатеринбурге обыграл «Химки» 84:79
12:24 | 27.01.2019
Жилой дом сгорел минувшей ночью на Широкой Речке в Екатеринбурге
11:30 | 27.01.2019
В Екатеринбурге всю ночь тушили пожар на складе площадью 1,5 тысячи квадратных метров
20:17 | 26.01.2019
В Екатеринбурге на многострадальной Депутатской загорелся дом: очевидец спас из огня троих детей
17:54 | 26.01.2019
Казаки, устроившие в Екатеринбурге пикет с целью переименовать Свердловскую область, собираются добиться своего через закон о противодействии экстремизму
17:20 | 26.01.2019
Туристка из Екатеринбурга, которую удалось спасти от тотального обморожения, пришла в себя: сознание ясное, дышит сама
15:50 | 26.01.2019
В Тюмени будут судить мелких воров из Екатеринбурга, которые крали в магазинах одежду
15:28 | 26.01.2019
Заместитель председателя правительства РФ: «Главное, чтобы цифровизация была не только на бумаге»
15:20 | 26.01.2019
Максим Решетников: «Тотальная цифровизация регионов возможна только при их кооперации»
15:08 | 26.01.2019
Антон Швалев покидает думу Екатеринбурга и уезжает в Омск
15:07 | 26.01.2019
Школьница из Екатеринбурга, которую искали две недели, вернулась домой благодаря переписке с полицейскими
12:45 | 26.01.2019
А ещё через час митинг в Екатеринбурге проведут обманутые дольщики, которые никак не могут заехать в новенькие квартиры в Арамиле
12:14 | 26.01.2019
Казаки Екатеринбурга начали пикет за переименование Свердловской области и перенос памятника Якову Свердлову
11:44 | 26.01.2019
В страшном ДТП близ Кировграда погиб человек, пострадали ещё пятеро. В том числе, шестилетний ребёнок
11:01 | 26.01.2019
Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорел автосервис на Крестинского
00:11 | 26.01.2019
В честь 140-летия Бажова в музее Екатеринбурга открылась выставка с личными вещами писателя
21:23 | 25.01.2019
Музей Высоцкого в Екатеринбурге представил скульптуру Сальвадора Дали, которая нравилась барду
18:42 | 25.01.2019
В Перми осудили группу лжегазовиков
18:25 | 25.01.2019
«Ты суслика видишь?»: в Свердловской области построили жильё для ветерана без воды, света и газа, но уверяют, что всё это есть
18:02 | 25.01.2019
Замминистра строительства и ЖКХ РФ высоко оценил перспективы пермского «умного домофона»