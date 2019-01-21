Чемпионат «Ворлдскиллс» Пермского края помогает определить востребованные специальности

15:18 | 27.01.2019

26 января губернатор Пермского края Максим Решетников посетил V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс» Россия) 2019 и III Региональный чемпионат ЮниорПрофи (Джуниорскиллс) 2019, а также встретился с директорами колледжей на совещании по подготовке высококвалифицированных кадров для региональной экономики, где в числе других вопросов обсудили развитие «Ворлдскиллс» в Прикамье.



В ходе визита глава Прикамья ознакомился с работой площадок, где шли экзамены по компетенциям: стоматология, электромонтаж, лабораторный химический анализ и робототехника. Максим Решетников пообщался с преподавателями об особенностях обучения и экзаменах, посетил выставку работ участников чемпионата. Кроме того, глава региона расспросил студентов, определились ли они с выбором места работы, а также пожелал им «постоянно развивать свои компетенции, чтобы оставаться профессионалами в своем деле».



На встрече с директорами колледжей губернатор Максим Решетников обозначил, что учреждения среднего профессионального образования - важный канал привлечения активной и квалифицированной молодежи: 7 из 10 студентов, приехавших учиться из других регионов, остаются работать в Пермском крае. «У нас более 60 государственных учреждений среднего профессионального образования, которые готовят специалистов по 143 специальностям и 135 профессиям. По этому показателю – мы на 1 месте в ПФО, – подчеркнул глава региона. – Но это не значит, что нам нужно плодить невостребованные специальности, для нас важно, чтобы все наши выпускники были востребованы работодателями».



Для реализации этой задачи в Прикамье действует проект «Рабочие кадры «под ключ»: ребята не только получают профессию в связке с работодателями, но и гарантию трудоустройства. По словам губернатора, краевым властям необходимо вкладываться в развитие системы СПО, чтобы получить принципиально иное качество среднего профессионального образования. При этом это задача не только правительства, а, в первую очередь, руководителей учреждений СПО. В этом вопросе, отмечает Максим Решетников, нужно искать новые подходы, плотнее взаимодействовать с работодателями, говорить с молодежью на одном языке, чтобы конкурировать не между собой, а с другими регионами.



По поручению губернатора с этого года на финансирование чемпионата «Ворлдскиллс» в Прикамье направлено дополнительно 40 млн рублей. Таким образом, из бюджета Пермского края будет направлено 48 млн рублей на развитие и проведение конкурсов профессионального мастерства.



Заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс» Россия)» Дмитрий Глушко отметил, что Пермский край показывает очень хорошие результаты. «Кроме того, представители Пермского края из года в год подтверждают качество подготовки специалистов в IT-сфере. Потому что каждый год пермяки получают награды на национальном финале. Несмотря на то, что это соревнования, один студент имеет право принять участие в чемпионате один раз. Это означает, что это не один и тот же тренированный «спортсмен», который из года в год получает медали, а это каждый год новые люди. Если из года в год появляются новые люди с качественной подготовкой, это означает, что и наставники у вас есть», - подчеркнул замгенерального директора Союза «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс» Россия)».



В своем докладе министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина пояснила, что с каждым годом все большее число ребят стремятся получить рабочие специальности. Этому свидетельствует статистика: если в 2016 году из 52,9 тысячи обучающихся в СПО на внебюджетные места поступили 8,6 тысячи студентов, то в 2018 году – из 62,3 тысячи студентов 16 тысяч – на внебюджетных местах. При этом 30% специальностей и профессий, которым обучают в учреждениях СПО Прикамья, охвачены компетенциями регионального чемпионата «Молодые профессионалы».



«Ворлдскиллс» помогает определить нам самые востребованные специальности в среднем образовании, поэтому нам нужно уделить внимание увеличению охвата направлений СПО компетенциями чемпионата. Так мы сможем обеспечить востребованность наших выпускников», - обозначила министр.



Для развития в регионе чемпионата «Ворлдскиллс» в 2019-2020 годы предусмотрены мероприятия по развитию специализированных центров компетенций и создание центра опережающей профессиональной подготовки в Пермском авиационном техникуме.



По словам сертифицированного эксперта «Ворлдскиллс» по компетенции «Производство мебели» Валерии Наумкиной, региональный чемпионат необходимо проводить не на 10, а на одной большой площадке. Таким образом, все конкурсанты смогут общаться между собой, а гости чемпионата увидят все разнообразие рабочих специальностей, преподавание которых ведется в регионе на высоком уровне. Это, по мнению эксперта, повысит интерес студентов и востребованность чемпионата.



О важности чемпионата для трудоустройства выпускников высказался сертифицированный эксперт «Ворлдскиллс» по компетенции «Информационные кабельные сети» Сергей Шилов. Он пояснил, что, когда представители компаний приходят на чемпионат и наблюдают за конкурсантами, они видят, что в учреждениях СПО обучают на современном оборудовании, что выпускники обладают необходимым компетенциями. Таким образом, у работодателей пропадает заблуждение о некомпетентности выпускников колледжей, они не боятся принимать их на работу.



Напомним, региональный чемпионат «Ворлдскиллс» продлится до 27 января. В воскресенье состоится торжественное закрытие и объявление победителей по всем компетенциям. Лучшие молодые профессионалы Пермского края по результатам соревнований получат возможность участия в отборочном этапе Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс» Россия), который пройдет уже весной в Казани.