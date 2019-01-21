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15:28 | 26.01.2019
Заместитель председателя правительства РФ: «Главное, чтобы цифровизация была не только на бумаге»
Программа «Цифровая экономика РФ», утверждённая правительством России летом 2017 года, рассчитана на срок до 2024 года включительно и охватывает шесть направлений: нормативное регулирование цифровой среды, информационная безопасность, кадры для цифровой экономики, цифровые технологии, информационная инфраструктура и госуправление.
Как подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, ключевой вопрос в реализации национальной программы – это обеспечение необходимой инфраструктуры. «Четверть населения страны не имеет доступа к сервисам широкополосного доступа, а это основа для развития всех базовых цифровых сервисов. По важности для людей интернет вышел на один уровень с коммунальными услугами. Президентом поставлена задача подключить ещё более 100 тысяч объектов социальной сферы. Очень важно выбрать модель, как мы это будем делать, – отметил Максим Акимов. – Также нам нужно понять, как создать мотивацию операторов, чтобы они были заинтересованы в подключении домовладений. Мы активно продвигали за счёт государственных средств программу по устранению цифрового неравенства. В итоге в регионах огромное количество населённых пунктов имеют точку доступа к интернету, а подключённых к интернету домохозяйств – ноль. Нам важно не повторить эту историю. Нам нужно, чтобы интернетом были обеспечены дома, школы, медучреждения, бизнес».
Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг», председатель комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям Андрей Кузяев выступил от лица бизнеса. По его словам, для успешного развития ИТ-компаний порой нужны не столько деньги, сколько регуляторные условия для привлечения частных инвестиций. «Сегодня Россия является одной из ведущих интернет-держав, но для реализации национальной программы нам нужны новые инструменты. Необходимы механизмы для привлечения инвесторов, в частности, подключение к телекоммуникационным сетям, построенным за счёт государственных средств, должно быть бесплатно. Это необходимо закрепить законодательно», – подчеркнул Андрей Кузяев.
Как отметил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Левин, важно учитывать темпы развития цифровой экономики во всех регионах страны, чтобы не усугубить цифровое неравенство.
При этом, по словам члена Совета Федерации РФ, председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрия Мезенцева, важно приглашать к разговору и жителей страны, чтобы у них было понимание того, как с помощью новых технологий они могут сделать свой быт более комфортным.
Подводя итоги сессии, заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов обозначил, что главное – донести блага новых технологий до людей, чтобы цифровизация была не на бумаге.
© «Вечерние Ведомости»
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