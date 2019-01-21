Максим Решетников: «Тотальная цифровизация регионов возможна только при их кооперации»

15:20 | 26.01.2019

25 января на сессии «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» Межрегионального совещания лидеров цифрового развития выступил губернатор Пермского края Максим Решетников.

По словам главы региона, краевые власти вовлечены в развитие цифровой экономики: содействуют развитию технопарков, где могут концентрироваться ИТ-компетенции, внедряют цифровые решения. Например, система государственных и муниципальных закупок переведена к единому стандартизованному процессу, всю конкурсную документацию формирует компьютер, а все бюджетные учреждения переводятся на «облачную бухгалтерию». Портал «Управляем вместе» позволил выстроить диалог с жителями и помогает «навести порядок в хозяйстве».

Региону удалось получить информационные системы, разработанные для правительства Москвы, которые были адаптированы под наш регион и позволили сэкономить время и сотни миллионов рублей. Теперь Пермский край готов поделиться своими наработками с другими регионами. Таким образом, другие субъекты смогут сэкономить и бюджеты, и время.

«У нас есть опыт внедрения ИТ-решений по большинству бизнес-процессов. Важно учесть, что системы правительства Москвы разработаны для обработки большого объема данных. Регионам необходимо лишь адаптировать эти практики. Но они обязательно должны быть тиражированы, и мы открыты этому процессу. Тотальная цифровизация регионов возможна только при их кооперации. Такой формат взаимодействия между субъектами беспрецедентен», — обозначил губернатор.

Подводя итоги сессии, заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов также подчеркнул, что «Пермский край – территория зрелых цифровых решений, откуда мы будем эти решения подкачивать в другие субъекты Российской Федерации».

Заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли РФ Олег Бочаров заявил, что в Прикамье программу огромного мегаполиса удачно трансформировали под потребности региона, и это решение может стать основой для других регионов. «Слова Максима Решетникова сегодня о масштабировании региональных практик - это мощнейший призыв. Здесь цифровые решения Москвы были взяты за основу и качественно проработаны всего за полтора года. Разработки Пермского края могут стать основой для других регионов», — подчеркнул Олег Бочаров.